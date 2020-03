Embarcou num palestra motivacional com o nome de Oprah's 2020 Vision: Your Life on Focus,mas o evento desde Inglewood,na Califórnia, este sábado, 31, não correu como previsto. Oprah Winfrey caiu no palco e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

Ironicamente, quando a apresentadora de 66 anos falava de "bem-estar e equilíbrio", desequilibra-se e dá um valente tombo no palco. Quando conseguiu sentar-se a bilionária reagiu de imediato, com humor: "sapatos errados".

O vídeo tornou-se viral com direito a muitos memes, ou seja, são representações de imagens com tom humorístico que se espalham nas redes sociais. E Oprah apercebeu-se disso mesmo e partilhou uma imagem da sua recuperação no seu Instagram.

"O domingo a ler e a gelo. Obrigado por todas as mensagens de recuperação. Sim, escorreguei no palco e sou agora um meme. Mas sinto-me sortuda, por apenas me sentir dorida", assegurou.

Reprodução Instagram, DR