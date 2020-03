Instagram

Depois de vários famosos terem criticado publicamente Wuant pela forma como expôs na internet o fim do seu namoro com Owhana, Mia Rose decidiu sair em defesa do Youtuber. “Queria falar de uma coisa que está a acontecer. Como vocês sabem eu comecei no YouTube há 13, 14 anos e sinto-me uma grande defensora dos nos nossos youtubers. Mas agora está a acontecer uma coisa que me deixa muito triste. O Wuant, como vocês sabem, partilhou agora um vídeo com a ex-namorada, a Owhana, e queriam partilhar para a sua comunidade que decidiram acabar”, começou por dizer a cantora nas redes sociais.

“Eles acharam que fazia sentido para eles. Tudo bem, ótimo. Eu não percebo é porque é que há tanto ódio relativamente a isso. O porquê de estar a ser espalhado tanto hate em relação a uma decisão que para eles fez sentido. Eles queriam partilhar isso com os seguidores deles porque talvez os seguidores façam parte dessa relação deles desde os 18 anos. Para eles fez sentido como por exemplo a Liza Koshy e o David. Fizeram exatamente o mesmo vídeo, simplesmente este foi lá fora”, acrescentou ainda nas Stories do Instagram.

“Por cá está a ser um motivo de hate, ódio, gozo. Isso deixa-me triste. Acho que nós devíamos estar a partilhar amor e não a partilhar ódio. Não devíamos estar a mandar hate para o lado deles. Eu vi o vídeo, eu só vi amor. Só vi comunicarem uma coisa que para eles era a sua verdade. Portanto, malta, tentem não partilhar tanto ódio, vamos partilhar mais amor”, concluiu ainda Mia Rose.

Reveja aqui o vídeo da polémica!