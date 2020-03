Instagram

No último ano e meio, Bárbara Guimarães esteve afastada do pequeno ecrã por motivos de saúde – foi diagnosticada com cancro da mama no verão de 2018 – e o seu regresso está marcado para o próximo dia 8, com um programa que promete dar que falar.

Os colegas da apresentadora mostram-se expectantes e felizes. É, por exemplo, o caso de Júlia Pinheiro, que publicou um texto emotivo nas redes sociais e no seu blogue. “No próximo domingo, teremos Bárbara Guimarães no ecrã. Teremos todos. A SIC e todos aqueles que têm acompanhado o seu histórico mais recente. Na sua história, todos nos revemos um pouco. Sabemos que a batalha contra o cancro é muito dura, desigual, injusta, hercúlea. E a Bárbara é um sinal de esperança”, começou por escrever a apresentadora do programa Júlia.

“De hoje a oito, regressa com ‘24 horas de vida’. Nem sempre é fácil delinear um programa ajustado à fase de vida de determinado apresentador/a. Mas, mais uma vez, o Daniel Oliveira foi brilhante. O novo programa da Bárbara parte da pergunta: ‘e se tivesse apenas 24 horas de vida, o que faria?’. João Baião e Dolores Aveiro são os convidados dos primeiros programas, já gravados”, adiantou ainda.

“No dia 8 de Março, não vou perder a estreia. Será a minha forma de dizer: ‘estou muito feliz com o teu regresso, Bárbara’. No dia 8 de Março é Dia da Mulher. E vai ser tão bom (e comovente) ver esta grande Mulher, recuperada e forte, no ecrã”, concluiu Júlia Pinheiro.