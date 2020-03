Foi no passado mês de janeiro que Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes deram as boas-vindas à segunda filha, a pequena Mel. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da menina. No último sábado, 29 de fevereiro, o ator partilhou um momento único que divertiu os fãs. "Desejo um Belo Fim de Semana a Todos", escreveu o ator na legenda da imagem, em que surge mudar a fralda à filha.

Reprodução Instagram, DR

Já na manhã desta segunda-feira, 2 de março, Jorge Corrula partilhou uma nova fotografia da menina, que enterneceu os seus seguidores.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além de Mel, o casal é pai de Beatriz, de sete anos.