Reprodução Instagram, DR

Este sábado, dia 29, Pedro Scooby decidiu partilhar com os seguidores que tinha reatado o namoro com Cintia Dicker. Recorde-se que o casal tinha terminado antes do Carnaval e a atriz chegou a fazer comentários sobre o assunto.

O surfista publicou uma fotografia onde surge ao lado da amada e escreveu um excerto da da música 'Love in the Brain', de Rihanna, declarando-se assim a Cintia. "Don't you stop loving me... Don't quit loving me... Just start loving me... (Não deixe de me amar... Não deixe de me amar... Apenas comece a amar-me)", lê-se.

“Estamos a namorar, voltámos, graças a Deus. Tem 24 horas o nosso reencontro. Estamos bem, brigas acontecem”, disse o surfista ao Yahoo!.