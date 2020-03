Instagram

Na semana passada foi tornado público uma alegada traição após uma médica espanhola ter exposto uma troca de mensagens com João Félix, sendo que a relação do jogador com Margarida Corceiro parecia cada vez mais tremida.

Supostamente, Margarida tinha inclusive eliminado do Instagram fotografias com Félix e deixado de o seguir, dando azo a rumores de uma separação. No entanto, menos de 24 horas depois dessas ações, a atriz e modelo de 17 anos voltou a publicar as imagens e continuam a seguir-se nas redes sociais.

Será que Margarida Corceiro perdoou o jogador?

