DR

Ana Catarina Ribeiro e Paulo Filipa Morgado Borges, conhecidos por Wuant e Owhana, dois dos youtubers mais bem-sucedidos em Portugal, decidiram pôr um ponto final na relação de cinco anos e meio. A notícia foi avançada pela youtuber na sua conta oficial de Instagram esta quarta-feira, 26 de fevereiro.

"Eu e o Paulo (Wuant) terminámos a nossa relação de cinco anos e meio no passado dia 14 de fevereiro. Agradeço que respeitem a minha privacidade”, escreveu.

A publicação deixou os fãs em choque e a maioria acreditou tratar-se de uma partida, algo recorrente entre o casal. Contudo, um novo vídeo onde a jovem aparecia a chorar enquanto o agora ex-namorado se ria e falava descontraidamente da sua decisão gerou polémica, até entre os seus seguidores, que consideraram ser uma humilhação. LEIA TODA A HISTÓRIA E VEJA O VÍDEO AQUI!

Instagram

As imagens não deixaram ninguém indiferente e até Nuno Markl fez um post no seu Instagram. “O YouTuber mais influente do país (dados da Forbes) acaba de influenciar toda uma geração a acabar com uma namorada da maneira mais humilhante possível para ela. E antes que os defensores dele venham de armas em punho: sim, sou um dinossauro de merda; não, não tenho inveja dele, estou perfeitamente bem na vida, obrigado”, escreveu.

Uma publicação que mereceu um comentário de várias caras conhecidas. “Gostava tanto que tivessem este espírito empreendedor para coisas que realmente importam, como influenciar os jovens a irem votar, por exemplo...”, considerou a blogger Catarina Raminhos. “Achei inicialmente que era um prank idiota, depois percebi que aquilo aconteceu mesmo e tenho alguma dificuldade em perceber o que se passou pela aquela mente. Será mesmo verdade? Será uma má jogada para ter visualizações? É terrível tudo mesmo”, comentou também a atriz Jessica Athayde.

Instagram

Também Ana Garcia Martins, autora do blogue A Pipoca Mais Doce comentou o assunto do momento na sua página de Instagram: “Não tenho por hábito seguir youtubers. Por nenhum motivo em especial, apenas por achar que não sou o público deles e que os conteúdos que produzem não me acrescentam grande coisa. Mas hoje vi 892956 pessoas a partilhar o vídeo do Wuant com a (ex)namorada, a dar conta do final da relação, e a curiosidade tomou conta de mim. Dediquei sete minutos da minha vida a assistir a uma das situações mais embaraçosas que o mundo digital já nos proporcionou, com ele a explicar que tinha(m) decidido acabar porque precisava(m) de viver outras coisas, que tinham sido a primeira relação um do outro (e “a primeira [email protected]“, acrescenta ele, naquele toque de requinte), mas que não queria chegar ao ponto de ela engravidar e ele ter de ficar na relação por causa de um bebé. Diz-nos ainda que já anda a pensar nisto há DOIS ANOS (!!!) e que, pronto, é chegada a hora. Ao lado, ela, chorosa e visivelmente triste com aquilo tudo, mal abre a boca e parece obrigar-se a concordar com as palavras dele e com uma decisão que, claramente, foi unilateral. A leitura que se faz daquilo é: ele quer ver (e testar) o que mais há no mercado, mas vai sempre dizendo que aquilo não tem de ser um fim para sempre, que agora precisam deste tempo, mas que um dia talvez possam voltar e que ela até pode continuar a ir a casa dele (fofi). Como quem diz, ‘fica aí em banho-maria que quando eu me fartar de varrer tudo quanto mexe pode ser que volte para ti’. Bem sei que são novos, que são youtubers, que estão habituados a este nível de exposição, mas não sei, MESMO, como é que ela embarcou nesta telenovela deprimente e se sujeitou a estar ali ao lado dele, a ouvir aquela overdose de parvoíces e desconsiderações. E acho que é só um péssimo exemplo para outras miúdas, que podem achar que serem tratadas assim é normal e aceitável. Não tendo nada a ver com o assunto, não posso deixar de esperar que este tempo sirva para, pelo menos, ela perceber que se livrou de boa”.