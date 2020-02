Instagram

Bem-humorado como sempre, Diogo Amaral fez uma divertida publicação nas redes sociais. Na fotografia partilhada o seu filho mais novo, Oliver, de nove meses, aparece a chorar, com a cara cheia de sopa, e na legenda lê-se: “Bonito como o pai. Mau feitio como a mãe 😁”.

Mas antes que começassem as críticas, o ator fez questão de esclarecer: “Calma internet, é uma piada 😇”.

Recorde-se que Oliver é fruto do namoro entretanto terminado com a atriz Jessica Athayde. Embora os dois estejam separados desde o verão passado, continuam a manter uma boa relação e, recentemente, Diogo Amaral até deixou no ar a possibilidade de haver uma reconciliação. Veja o vídeo abaixo:

O ator da SIC também é pai de Mateus, de cinco anos, nascido do anterior relacionamento com a também atriz Vera Kolodzig.

