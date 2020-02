Hugo Macedo

Cansada de receber comentários negativos sobre o seu corpo, Patrícia Candoso decidiu escrever um texto no seu blogue - 'Quero a Minha Mãe' - sobre como se sentia sempre que ouvia um “‘estás tão magra Patrícia'".

“Não consigo perceber qual é a fronteira, para a falta de respeito ou excesso de confiança que se tem, para toda e qualquer pessoa achar que pode comentar a magreza de alguém”, começa por escrever, revelando que esses comentários surgem "num registo de voz em tom de pena".

“(…) Não me lembro (a não ser durante a gravidez) em toda a minha vida, de ter visto a balança acima dos 54 quilos”, conta.

No texto, intitulado "Sim já sei... estou muito magra", a atriz garante que come de tudo e que, apesar de não fazer qualquer tipo de dieta, alimenta-se de forma saudável, mas ainda assim perde peso facilmente. “Sinto mais confortável comigo mesma, em que as minhas próprias roupas me vestem melhor são os 52,5kg. Pois bem neste momento estou com 50,8kg e confesso que há uns largos meses, depois de deixar de amamentar baixei para os 49kg”, confessa. Recorde-se que a atriz de 38 anos é mãe de Maria Clara, de um ano, fruto da relação com Marco Santos. Veja aqui como está crescida a menina.

Patrícia aponta como as principais causas para a sua perda de peso, o seu metabolismo muito acelerado, o cansaço e o stress. "Se por acaso salto uma refeição, isso já faz diferença", explica.

Por fim, deixa um recado às pessoas que fazem observações depreciativas sobre o corpo de outra pessoa: "Não é a "agredir" os outros que a nossa auto-estima vai aumentar... E por favor, se não é educado chamar gorda a ninguém, chamar magra também não é. Principalmente, quando é feito num tom de pena, como se a pessoa estivesse anémica, ou a adivinhar uma doença devido à "extrema magreza", remata.