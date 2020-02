"Como te sentes em ser madrasta?". Esta foi uma das questões colocadas a Gisele Bündchen durante uma sessão de perguntas e respostas na sua conta de Instagram. A modelo falou então sobre a relação que tem com John. O menino de 12 anos é fruto do antigo relacionamento de Tom Brady com Bridget Moynaham.

Num vídeo, a brasileira de 39 anos confessou que não gosta de ser chamada de madrasta. “Não gosto da palavra. Prefiro que me chame ‘mãe bónus’ porque sinto que ele é uma bênção na minha vida. Tenho tanta sorte que acabei por ter mais um anjo na minha vida”, afirmou.

Numa outra gravação, a modelo explicou que considera muito importante que a energia da casa seja "de amor e segura". “Eu e o Tom estamos sempre a dar beijinhos e abraços às crianças”, acrescentou, dizendo ainda que nunca levantam a voz nem têm discussões.

Recorde-se que Gisele Bündchen têm dois filhos em comum com Tom Brady: Benjamim, de 10 anos, e Vivian, de sete.