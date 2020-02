Instagram

Um vestido de alças com padrão leopardo e decote acentuado e umas sandálias do mesmo tom. É este o look que Cristina Ferreira exibe na sua mais recente publicação no Instagram. A imagem faz parte da campanha da nova Cristina Collection e revela o lado mais ousado da apresentadora.

A caixa de comentários do post rapidamente se encheu de elogios. “Diva”, “Poderosa”, “Mulher fatal” ou “Que mulherão”, lê-se na caixa de comentários.