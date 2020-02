"Podia sentar-me e contar-vos milhares de histórias sobre a minha avó". Foi assim que Carolina Deslandes iniciou o emotivo texto na sua conta de Instagram, revelando que está de luto. A artista perdeu uma pessoa muito especial, a avó Ana Maria.

A cantora destaca a personalidade da avó afirmando que era "uma força da natureza, foi com ela que percebi o porquê das tempestades terem nome de mulher. Erguia-se no pior dos cenários e continuava a caminhar, fazia toda a gente parar à sua volta com o seu jeito autêntico de ser. Era também a autora da melhor comida que alguma vez provei na vida."

Carolina partilha ainda que tem muito orgulho nas experiências de vida da avó. "Histórias que vos iam fazer rir até vos doer a barriga, histórias que vos iam fazer chorar até vos faltar o ar, histórias que dão vontade de aplaudir e histórias que dão vontade de gritar “essa mulher é doida”, conta a artista.

"Podia contar-vos milhares de histórias sobre a minha avó, mas deixo-vos esta: a minha avó estava a voltar para casa de táxi e mandou-o parar para ajudar uma mulher que estava a ser agredida pelo namorado no meio da rua. Depois disso saltou para a estrada e obrigou os carros a pararem e a ajudá-la também", releva.

"É assim que quero que seja lembrada. Ana Maria, avó Redonda, Dona Ana, a mais corajosa das mulheres. Ate já. Descanse em paz", afirma a cantora.



"Saiba que foi profundamente amada e será assim até ao fim dos tempos", remata.