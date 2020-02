Sara Carreira esteve esta quarta-feira, dia 26, no Cara Podre, da RFM, e foi posta à prova por Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura. E o nome da Bárbara Bandeira foi incluído no teste.

"É verdade que te chateaste com a Bárbara Bandeira?", foi a pergunta que foi colocada à filha de Tony Carreira. "Não me chateei, nenhuma se chateou com a outra. Simplesmente, tínhamos uma relação muito intensa, éramos como namoradas, portanto, tivemos de dar um tempo", começou por explicar a jovem cantora de 20 anos.

"Mas é sem dúvida uma das pessoas mais especiais para mim neste momento", acabou por assegurar. Recorde-se que já em dezembro do ano passado, um seguidor perguntou a Bárbara Bandeira se a cantora estava de costas voltas a Sara Carreira.

A resposta veio através de uma foto onde surgem lado a lado, ora veja aqui.