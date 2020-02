Ter um bebé pequeno em casa não torna as noites, nem as manhãs nada fáceis, que o diga Guillaume Lalung. O namorado de Rita Pereira acordou várias vezes com o filho durante a manhã desta quinta-feira, 27, e sempre de forma diferente. Não acredita? É só espreitar o vídeo acima.

"Mota" e "trompete" parecem ser alguns dos sons que o bebé faz durante a noite, segundo Guillaume Lalung, que filmou o momento e o traduziu num momento de humor.

»» Rita Pereira confessa: "Eu não mostro o meu filho por causa da imprensa"