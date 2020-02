Instagram

Casados há três anos, Marco Costa e Vanessa Martins mostram-se mais felizes do que nunca. Nas redes sociais, o pasteleiro surpreendeu a mulher com uma bonita declaração de amor em jeito de agradecimento. “Namora com alguém que te complete, namora com alguém que por vezes acredite em ti mais que tu próprio, namora com alguém que te eleve e que te faça crescer, namora com alguém que te ampare e te diga que vai correr tudo bem! Eu sou um sortudo, tenho na mesma mulher apoio, exigência, amor e a minha melhor amiga! Grande parte do meu sucesso devo-te a ti meu amor! Love you, Vanessa Martins”, escreveu.

A blogger fez questão de responder, mas com muito humor à mistura. “Lol. Sabes muito tu! 😂❤️ Amo-te”, comentou Vanessa, deixando no ar a ideia que este gesto romântico do marido era apenas uma tentativa de se redimir de algo, como por exemplo, uma viagem entre amigos a Istambul, Turquia.

Recorde-se que o casal trocou alianças a 5 de novembro de 2016, em Cascais, depois de cerca de dois anos de namoro. Marco e Vanessa atravessaram uma fase menos boa na sua relação entre o verão e o Natal de 2018, chegando mesmo a estar separados.