Conhece aquele sentimento quando descobre que o seu ex-namorado está com alguém novo? Agora, imagine que esse alguém fosse a Lady Gaga. Sim, foi exactamente isso que aconteceu a Lindsay Crouse.

Após vários rumores de que Lady Gaga teria um caso com Bradley Cooper, a artista assumiu publicamente o novo namorado nas redes sociais... e não é o ator. "Divertimo-nos muito em Miami", escreveu a cantora na publicação acompanhada com uma fotografia romântica com o empresário norte-americano, Michael Polansky. Enquanto isso, Lindsay recebia mensagens e chamadas de todos os lados.

Acontece que Lindsay é editora no The New York Times e resolveu escrever um artigo sobre a situação intitulado "A nova namorada do meu ex-namorado é Lady Gaga".

"Namorei com este homem normal e misterioso durante sete anos. O nosso relacionamento durou toda a faculdade e depois mais alguns anos", começou por dizer.

"Eu não sigo o meu ex nas redes sociais. Nós éramos 'amigos' no Facebook. Depois estávamos ' num relacionamento' no Facebook. Depois de terminar percebi que estava 'bloqueada' no Facebook. E continuamos as nossas vidas", contou. "Eu não o pesquisei por uma eternidade (prometo). Mas este mês eu sabia tudo sobre o novo estado do seu relacionamento, poucas horas depois da sua divulgação", continuou.

Sobre o fato do relacionamento envolver uma das maiores estrelas musicais do mundo, a editora escreveu: "Em vez de pensar 'Por que não eu?' quando os vejo juntos, penso 'fui eu'", afirmou. "Isso reduz a ilusão de celebridade".

"Fui a uma boa loja que nunca tinha entrado antes e experimentei algo. O funcionário perguntou-me qual era a ocasião. 'Descobri no Facebook que o meu ex-namorado estava a namorar com a Lady Gaga', disse-lhe, e ela me olhou de cima a baixo", descreveu Lindsay. "O vestido era muito caro, mas comprei-o de qualquer das formas. Porque devo aceitar menos que Lady Gaga?", questionou.