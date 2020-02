Jeff Spicer

Com os relatos da propagação do coronavírus a dominar as notícias, Amanda Holden optou por usar a usa voz para tentar 'acalmar os ânimos' e diminuir a preocupação, porém a reação dos internautas não foi a mais positiva.

"A taxa de mortalidade atual para o coronavírus é de 2%, o que é aproximadamente equivalente a um vírus comum da gripe", começou por escrever na sua conta de Twitter, culpando os media pela "histeria" provocada.

"Lave as mãos regularmente e evite tocar nos olhos, ouvidos e nariz", aconselhou.

Apesar da atriz de 49 anos ter tentado diminuir a preocupação, recebeu muitas críticas. "Não és cientista ou médica, equiparar isso à gripe comum é irresponsável", apontou um internauta. "És médica agora?", disse outro.

"Estou à espera de esclarecimentos de uma fonte profissional. Muito obrigada, Amanda", brincou um utilizador. "Tweet bastante irresponsável", disse outro.