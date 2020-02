Instagram

“Boa noite e boa sorte... 🐝❤️🍯”. Foi esta a legenda escolhida por Paula Lobo Antunes para a nova fotografia das suas filhas – Beatriz, de sete anos, e Mel, de um mês e meio – num momento de pura ternura.

Instagram

As meninas são fruto do relacionamento de 15 anos da atriz com o ator da SIC Jorge Corrula. Os dois estiveram recentemente no programa Júlia e falaram do amor que os une, mas também dos altos e baixos da relação. Veja o vídeo abaixo: