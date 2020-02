Instagram

A menos de dois meses de dar as boas-vindas ao quarto filho, Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, decidiram que estava na altura de dar um amigo ao cão da família, Kruger, um leão da Rodésia. Na verdade, a julgar pelo que a apresentadora escreveu no Instagram, a decisão parece ter sido tomada essencialmente pelo jogador de râguebi. “A pouco tempo de ter um quarto filho o Gonçalo achou que era a altura ideal para adotar um cão bebé. Taggem aqui outros homens com a mesma falta de noção de timings..”, comentou Carolina Patrocínio na legenda de uma fotografia onde as suas três filhas – Diana, Frederica e Carolina - se mostram encantadas com o novo membro da família.

De referir que a apresentadora da SIC e Gonçalo Uva estão juntos há uma década e estão radiantes porque, em breve, terão nos braços o seu primeiro rapaz.