Foi em dia de Carnaval que José Mata celebrou o seu aniversário. Isabela Valadeiro preparou um jantar surpresa com os amigos reunidos num restaurante, esta terça-feira. E muitos dos convidados partilharam nas rede sociais o momento em que José Mata ficou chocado com a presença da todos.

Tiago Aldeia, Diogo Amaral, Bárbara Lourenço, José Fidalgo e Tiago Teotónio Pereira foram apenas alguns dos amigos que alinharam na surpresa de Isabela Valadeiro que, claro está, teve direito a bolo.

"Numa terça feira em que fazer 34 anos, meio doente, depois de um dia trabalho, me pareceu algo chato; tu apareces e reúnes AMIGOS, amigos que chegaram mais rápido do que a urgência com que lhes ligo a saber deles. Por isto, os meus 34, hoje, são teus. Teus e de quem encheu uma sala de um restaurante que me deixou de queixo no chão e coração na boca", disse o ator de Nazaré.