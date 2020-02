1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Este sábado, dia 22, a equipa do Tottenham jogou com o Chelsea, em Inglaterra. José Mourinho viu-se obrigado a ficar no país, em trabalho, mas o mesmo não se pode dizer da sua família. A mulher do treinador, a filha, o namorado e o filho seguiram para o Rio de Janeiro, para um hotel de luxo, para festejar em grande o Carnaval.

»» José Mourinho rende-se às calças do namorado da filha

Matilde Mourinho, filha do treinador, partilhou imagens ao lado da mãe, Matilde Faria, na praia e numa festa exclusiva, no hotel Copacabana Palace. Ao lado de Matilde estiveram ainda o irmão, José Mário Faria, e o namorado da filha do treinador, Danny Graham. Segundo a VIP, a família do técnico português ficou instalada no hotel cuja diária, nesta época do ano, pode custar cerca de 1300 euros por noite.

Espreite as imagens da família de José Mourinho na galeria acima!

»» Com apenas 23 anos Matilde Mourinho é dona de um guarda-roupa de sonho