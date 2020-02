Diogo Amaral partilhou um momento especial que viveu na companhia do filho Mateus, de cinco anos. O menino, fruto do relacionamento terminada com Vera Kolodzig, deu uma resposta inesperada a uma pergunta do pai.

"Quantos filhos é que eu tenho?” questiona o ator da SIC. Espreite a "resposta bonita", como classificou Diogo Amaral nas redes sociais, no vídeo abaixo. O ator é ainda pai de Oliver, fruto do relacionamento com Jessica Athayde, que findou no verão passado.