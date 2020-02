Chuvas intensas, com a tempestade Dennis em Inglaterra atingiram a casa de George e Amal Clooney em Sonning, Berkshire, e a propriedade que ficou submersa.

A mansão de 12 milhões de euros, após 18 meses de reforma e construção, ficou alagada, como ver abaixo, nas imagens aéreas que mostram o antes e o depois da tempestade. A subida do rio Tamisa estendeu-se à área da casa do ator e da advogada de direitos humanos, sendo mais visível na zona do campo de ténis e alpendre, completamente submersos.

A mansão do século XVII foi colocada à venda semanas depois do casamento das figuras mediáticas, em Veneza, Itália.