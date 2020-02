Reprodução Instagram, DR

Carolina Loureiro tem partilhado nas redes sociais várias fotografias das suas férias no Brasil. Além de estar com o namorado, o cantor Vitor Kley, a atriz tem aproveitado também o destino com alguns amigos.

Esta sexta-feira, dia 21, a protagonista da novela 'Nazaré', da SIC, publicou no Instagram uma divertida imagem ao lado de uma amiga que provocou risos nos seguidores.

"GORDINHAS COM BARRIGA DE PICANHA. Ela tentou fazer barriga mas só eu consegui", lê-se na descrição da publicação.