Estes últimos dias não têm sido nada fáceis para familiares e amigos de Caroline Flack que foi encontrada no seu apartamento já sem vida no passado sábado, dia 15 de fevereiro. De acordo com a família, a apresentadora escreveu uma publicação antes de se suicidar, mas acabou por ser aconselhada a não partilhar nas redes sociais.

Na mensagem, revelada pela mãe de Caroline, a britânica escreveu que o seu "mundo e futuro foram varridos debaixo dos pés", referindo-se às acusações de violência doméstica contra o namorado, Lewis Burton, que queria a queixa retirada.

A ex-namorada do príncipe Harry e do cantor Harry Styles garante que o incidente foi um acidente. "Eu assumi a responsabilidade do que aconteceu naquela noite, mas foi um acidente. Não foi violência doméstica. Tivemos uma discussão e aconteceu um acidente. Um acidente. O sangue que alguém vendeu aos jornais era o meu sangue e foi algo muito triste e pessoal", escrevera a apresentadora sobre as fotografias do seu apartamento que foram publicadas na imprensa no dia da agressão.

"Estou a falar disto porque a minha família não aguenta mais. Perdi o meu trabalho. A minha casa. A minha voz. E a verdade foi tirada das minhas mãos e usada como entretenimento. Não posso passar todos os dias escondida", acrescentou.

Caroline Flack declarou-se inocente depois de agredir o namorado de 27 anos com uma lâmpada e deveria ser julgada ainda este mês. Apesar da sua morte por enforcamento, segundo a polícia, citada pela imprensa internacional, irá ser marcada uma audiência até 5 de agosto.