Esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, Millie Bobby Brown completou mais um ano de vida e decidiu escrever um texto de reflexão sobre o seu progresso até agora.

A atriz, agora com 16 anos, revelou que a sua imagem foi sexualizada e que recebeu "comentários impróprios" nos últimos anos. “Os 16 pareciam que iam chegar há muito tempo. Sinto que a mudança precisa acontecer não apenas para esta geração, mas para a próxima. O nosso mundo precisa de bondade e apoio para que as crianças cresçam e tenham sucesso", lê-se na descrição acompanhada por um vídeo com a nova música do Justin Bieber, "Changes", reproduzida enquanto aparecem várias imagens suas e manchetes sobre si.

"Os últimos anos não foram fáceis, tenho que admitir. Há momentos em que fico frustrada com a imprecisão, comentários impróprios, sexualização e insultos desnecessários que acabaram em dor e insegurança para mim”, lamentou.

“Nunca serei derrotada. Vou continuar a fazer o que amo e a espalhar a mensagem para que mudanças aconteçam. Vamos concentrar-nos no que precisa mudar e espero que este vídeo o informe sobre o que acontece nos bastidores das manchetes e dos holofotes. Não se preocupe, vou sempre encontrar uma maneira de sorrir", concluiu.