"Vi um vídeo absolutamente nojento". Foi assim que Rui Unas começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram. Incomodado com o conteúdo do tal vídeo, o humorista acabou por partilha apenas uma imagem do momento a que assistiu.

"Desejo que seja montagem, mas a matrícula é portuguesa e parece-me legítimo”, continuou o ator de 45 anos, referindo ainda que a gravação deverá tornar-se viral nos próximos dias.

"Acredito que Portugal não é um país racista. É um país com racistas, demasiados, que precisam de ser denunciados e punidos pelos seus actos racistas. Que este vídeo não sirva para incentivar mais ódios raciais de parte a parte", continuou.

"Que sirva para encontrar estes... (não tenho adjectivos para os descrever) que fizeram isto. Eles representam uma ínfima, insignificante e vergonhosa parte dos portugueses que precisam de ser identificados e punidos.", disse o humorista, apelando para a urgência em encontrar os protagonistas do ato racista.

No vídeo em questão pode-se ver um jovem de raça negra a ser violentamente agredido, a colocarem a sua cabeça perto do tubo de escape ficando coberto de fumo negro. O rapaz está visivelmente abalado enquanto o gravam.

Rui Unas não esconde a sua admiração perante as imagens, lamentando o sucedido: "Estou, no entanto, muito, muito chocado... pensei que isto não acontecia em Portugal. Acontece e é preciso que se saiba."