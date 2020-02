Instagram

Passou pouco mais de uma semana desde que Cristina Ferreira foi surpreendida com a saída do seu ‘vizinho’ da SIC. E embora tenha preferido não se despedir, apresentadora de televisão já fez, naturalmente, várias referências à ausência de Cláudio Ramos. E esta terça-feira, dia 18, ao final do dia, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia com ar pensativa e escreveu: “Hoje foi um dia feliz. E não parecia. Percebi agora. E fiz uma promessa. ♥️”.

Além das centenas de comentários de anónimos, a publicação também mereceu uma reflexão do antigo comentador do programa Passadeira Vermelha, da SIC CARAS. “Era dia de se ser feliz. Estava escrito. 😍”, comentou Cláudio Ramos.

