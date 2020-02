Instagram

Dias depois de ter usado as suas redes sociais para divulgar um pedido de ajuda para dois irmãos que nasceram com graves problemas de saúde, Fernando Rocha voltou a recorrer ao Instagram para tornar público que a vida destas duas crianças vai melhorar graças à generosidade do futebolista Bruno Fernandes.

“Pois é pessoal, lembram-se de eu há uns dias ter feito um post sobre os 2 irmãos (Rafael e Melany), que ambos nasceram com problemas de saúde que os obriga a tratamentos em chaves, mas desta vez, a urgência focava-se no Rafael, pois ele precisava de um triciclo terapêutico para evitar que os músculos das pernas atrofiem. Pois bem, eu fiz um post nas minhas redes sociais a pedir donativos para angariar fundos para que o puto tenha o triciclo”, começou por recordar o comediante.

“O meu amigo Bruno Fernandes ligou para mim e disse: 'Rocha manda vir o triciclo que eu e a minha esposa fazemos questão de assumir essa responsabilidade'. Apesar do Bruno não fazer questão que se saiba que foi ele e a esposa que ofereceram, eu faço questão de dizer ao mundo o tamanho destes seres humanos”, adiantou.

Para concluir, Fernando Rocha deixou um agradecimento ao internacional português e à sua mulher: “Obrigado Bruno Fernandes e Ana Pinho, que o universo vos traga de volta toda a alegria que estão a causar a estes pais e a estas crianças. Desejo o mesmo às pessoas que ajudaram com os donativos, conseguiu-se 600 e tal euros, mas como o Bruno Pagou a totalidade eu disse ao pai para ficar com os 600 euros para ajudar no resto das despesas das terapias. Muito obrigado a todos, mais uma página bem escrita na história da vida destas crianças, em que todos fomos protagonistas. Continuemos a escrever a nossa história para que cada um de nós tenha um final feliz”.

A notícia foi, naturalmente, recebida com muita alegria pela família destas crianças. “Boa noite Fernando Rocha, o Rafael e a Melany mandam um beijinho do tamanho do mundo. Muito obrigado a ti e ao Bruno Fernandes. Estamos a viver todos cá em casa um sonho que se tornou realidade. Apesar destas rasteiras que a vida nos pregou a todos cá em casa, damos graças a Deus por haver pessoas como vocês”, lê-se num comentário deixado na publicação de Fernando Rocha.