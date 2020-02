1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Depois de ser fortemente criticado e insultado por um dos seus seguidores nas redes sociais, Ângelo Rodrigues divulgou a mensagem na íntegra.

"Vê se dizes aos media para pararem de publicar m***** tuas... ninguém quer saber de ti na população em geral, talvez os teus amigos atores sim, o resto está-se tudo a cagar para o que te aconteceu (…) Vai-te f**** sinceramente. Ires falar para o programa de televisão o que te aconteceu? Há problemas maiores no mundo e no país, mas eu compreendo, dá umas 'guitas' ires para os programas falares da triste situação que te aconteceu não é? Compreendo. Agora da minha parte e da de muita gente vai-te f****! Um abraço", lê-se no texto partilhado pelo ator da SIC nas InstaStories.

Palavras que mereceram um comentário irónico de Ângelo Rodrigues. “Aquela empatia pela qual todos nos devemos reger nesta vida”, começou por escrever. E brincou: “Pelo menos mandou um abraço”.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues foi hospitalizado de urgência no passado mês de agosto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde lutou pela vida durante quase dois meses, devido a uma grave infeção na perna.

