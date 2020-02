Sascha Steinbach

Estas últimas semanas têm sido muito atribuladas para Adele. A perda impressionante de peso da cantora tem estado no centro das atenções da imprensa internacional. Com isto, os paparazzi andam constantemente atrás da artista para captar todos os seus movimentos, algo que aparentemente a deixa irritada.

Este sábado, dia 15 de fevereiro, ao sair da festa de casamento de um casal amigo, em Londres, a britânica de 31 anos foi fotografada a caminhar para o carro enquanto tentava esconder o rosto com um bouquet de flores.

Já no carro, Adele parece estar aos gritos com os fotógrafos e a dada altura levantou o dedo do meio. Veja as imagens que estão a ser divulgadas nas redes sociais!