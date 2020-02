Instagram

No início de dezembro, Nuno Eiró contou a todos os que o seguem no Instagram que tinha decidido voltar ao ginásio e recuperar a boa forma física. “De volta aos treinos. 🙄 #socorro”, escreveu na legenda de uma fotografia onde já surgia vestido a rigor, mas com um ar pouco motivado.

Instagram

Agora, dois meses e meio depois, o apresentador da CMTV quis partilhar os resultados que começam a aparecer e publicou uma fotografia que mostra os seus abdominais mais definidos.

A caixa de comentários desta publicação rapidamente se encheu de elogios. “Muito bem”, “Tu não andas a brincar!” ou “Força, estás no bom caminho”, lê-se, entre outras palavras de incentivo.