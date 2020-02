Instagram

Diogo Amaral assume que é um pai babado e a verdade é que as suas páginas nas redes sociais são cada vez mais ‘ocupadas’ pelos seus filhos: Mateus, de cinco anos, nascido da relação entretanto terminada com Vera Kolodzig, e Oliver, de nove meses, fruto do relacionamento com Jessica Athayde, que também chegou ao fim no verão passado.

Esta terça-feira, dia 18, o ator da SIC fez as delícias dos seus fãs com um pequeno vídeo que mostra uma das coisas que o seu filho mais novo aprendeu a fazer. Ora espreite:

Recorde-se que, recentemente, Diogo Amaral confessou, em entrevista a Júlia Pinheiro, que ainda acredita num futuro a dois com Jessica Athayde. O artista disse, inclusivamente, que gostaria de ter mais um filho com a atriz da TVI.