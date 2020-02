Instagram

Uma fotografia com ar abatido e uma mensagem algo enigmática partilhada nas Stories do Instagram fizeram com que os amigos mais próximos de Pedro Granger ficassem preocupados com a sua estabilidade emocional. “Peço desculpa aos vizinhos se fiz barulho, mas vou em retiro uns dias. Só vou ligar a minha mãe. Está tudo bem minha gente, mas às vezes é preciso sair daqui para não fritar a moleirinha”, começou por escrever o ator, de 40 anos, e acrescentou: “Sem volta LOL”.

Estas palavras fizeram com que começasse a receber demonstrações de preocupação que o obrigaram a fazer um post a esclarecer tudo. “Bom dia minha gente. Os verdadeiros amigos são os que intervém e não andam só aí a rondar a ver o que se passa. Eu graças a Deus sou assim. That’s friendship love minha gente. Vou desaparecer por uns dias. Está tudo óptimo, não se preocupem, mas acabada a novela há que por a cabeça, o coração e as vontades no lugar”, garantiu.