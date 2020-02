Instagram

Na passada sexta-feira, 14 de fevereiro, assinalou-se o Dia dos Namorados e houve muitos casais a celebrar o seu amor nas redes sociais. João Félix preferiu deixar passar esta data para se declarar à namorada, a atriz Margarida Corceiro. “Que se lixe o dia 14 de fevereiro, eu amo-te todos os dias 🧡”, escreveu o futebolista na legenda de uma fotografia que parece ter sido tirada durante um jantar romântico.

João Félix e Margarida Corceiro assumiram a sua relação no final do ano passado, depois de alguns meses de rumores. Desde então já partilharam várias fotografias juntos nas redes sociais e, recentemente, a atriz e modelo contou, em conversa com Manuel Luís Goucha, como se conheceram: "Tínhamos uns amigos em comum. Depois ele mandou-me umas mensagens no Instagram, foi assim... normalmente".