Judite Sousa está radiante com o novo habitante da sua casa, que apresentou na sua página de Instagram. “Um novo amor na minha casa. Chama-se Tuctuc e é um Siptz alemão #melhores amigos #tuctuc #novacasa”, escreveu a antiga pivô da TVI na descrição do vídeo que mostra o animal.

Os fãs de Judite Sousa mostraram-se completamente deliciados com as imagens. “Ohh Judite que linda escolha!!💖 Nunca mais vai estar só!!!”, “É o melhor amigo e fiel tão lindo é uma companhia só lhe faz bem”, “Fofura linda” ou “Espero que ele lhe traga muita paz, amor e luz”, lê-se nos comentários.

Recorde-se que os últimos anos têm sido complicados para Judite Sousa. Em 2013 divorciou-se de Fernando Seara depois de dez anos de união. Na altura, a jornalista confessou que os últimos anos de casamento não foram felizes, mas que foi uma traição do então presidente da Câmara Municipal de Sintra a precipitar a separação.

Em junho do ano seguinte, Judite foi confrontada com o pior pesadelo de uma mãe: a morte do seu único filho, André Sousa Bessa, aos 29 anos, vítima de uma queda acidental numa piscina.