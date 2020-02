Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, foram vários os casais que se declararam à sua cara-metade, mas José Fidalgo e Oceana Basílio foi um dos que mais se destacou. O ator de 40 anos assinalou o Dia dos Namorados com um texto onde revela como encara um relacionamento.

"Dia de S. Valentim. Dia de lembrar que todos os dias podem ser o dia. A vida a dois, é uma aventura que deve ser levada com a leveza de um pequeno barco rendido à tempestade ou de uma viagem de moto em que de repente cai uma carga de água que não tens outro remédio se não aceitares que está a chover. Paras ou continuas. Tu decides, não reclames", escreveu no Instagram, ao lado de duas fotografias com a namorada.

"As diferenças são óbvias e admitir, respeitar, conciliar, fazem parte do processo que dura uma vida. A nossa, a de cada um, a dos dois. Por isso, boa viagem para todos", acrescentou.

A atriz de 41 anos também não quis deixar passar a data em branco e declarou-se, revelando assim que continuam muito apaixonados desde que assumiram publicamente em dezembro que tinham reatado a relação.

"Os nossos momentos nesta família moderna. Somos cinco e mais uma família gigante cheia de Amor para gerir. Que os segundos a dois nunca se esgotem em nenhum dia. Um dia de cada vez", lê-se na descrição da publicação de Oceana.

Recorde-se que o casal tem filhos fruto de relações anteriores. José Fidalgo é pai de Francisco e Maria, e Oceana Basílio tem uma filha, Francisca.

