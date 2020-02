Jason Merritt/TERM

Esta sexta-feira, dia 14, Amanda Bynes aproveitou o Dia dos Namorados para anunciar nas redes sociais que estava noiva "do amor da sua vida". A atriz de 33 anos partilhou uma fotografia da sua mão com um anel de noivado ao lado de um homem, cuja identidade não revelou, também com uma aliança.

A artista, que tem lutado contra transtorno bipolar e vício em drogas, tem estado afastada dos holofotes desde 2010. Amanda já teve várias crises como ser detida por dirigir embriagada, fumar drogas num hotel em Nova Iorque e iniciar um incêndio à porta da casa de um estranho.

A norte-americana esteve internada numa clinica de reabilitação até ao final do ano 2019 e, de acordo com o Daily Mail, está sóbria desde então.