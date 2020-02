No Dia dos Namorados, celebrado esta sexta-feira, dia 14, Jessica Athayde decidiu declarar-se ao filho, Oliver. A atriz, que foi mãe em junho de 2019 pela primeira vez, diz ter encontrado "o verdadeiro significado do amor".

Jessica partilhou com os seguidores no Instagram uma fotografia e um vídeo amoroso do menino. "Há 8 meses encontrei o verdadeiro significado do amor, todos os dias cresce e todos os dias sei que mal tenha oportunidade vai me deixar pela Mariezinha [filha de Mariana Perestrelo] e partir-me o coração", começou por escrever na legenda da publicação.

"O Oli já me pediu para ir apanhar flores. Existe melhor do que acordar com uma gargalhada destas? Feliz Dia dos Namorados", completou, acrescentando ainda uma fotografia de Maria.

Os internautas ficaram deliciados com as imagens do pequeno Oliver: "Olhos iguais ao pai [Diogo Amaral], sorriso da mãe, muito fofo" e "Lindo demais...este amor vale a pena", são alguns dos comentários.

Reprodução Instagram, DR