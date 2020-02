Instagram

Há cerca de um ano, Iva Domingues voltou a Portugal depois de dois a viver nos Estados Unidos, para onde a filha, Carolina, tinha decidido mudar-se para estudar cinema. Este regresso foi feliz porque abraçou um novo projeto profissional – é um dos rostos do Canal 11 – mas também tem um sabor amargo porque a filha continua a investir no seu sonho, do outro lado do Atlântico.

Embora seja reservada e evite mostrar imagens de Carolina, a apresentadora de televisão surpreendeu ao revelar uma fotografia que mostra como a jovem está crescida. “Está a 9 mil quilómetros de distância. As saudades que eu tenho dela… ♥️”, escreveu na legenda da publicação.

Carolina é fruto da relação já terminada de Iva Domingues com o jornalista da SIC Notícias Pedro Mourinho.

