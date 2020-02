John Parra

Depois da notícia do nascimento, eis a primeira fotografia da filha recém-nascida de Enrique Iglesias e Anna Kournikova. Esta quinta-feira, 13 fevereiro, o cantor partilhou na sua página de Instagram uma fotografia em que surge com a bebé a colo, instantes após o parto.

"Meu raio de sol. 01.30.2020", escreveu na legenda da imagem, onde revela o sexo da criança, que até ao momento não era conhecido.

Recorde-se que o casal já é pai de dos gémeos, Lucy e Nicholas, de dois anos. O artista e a ex-tenista conheceram-se há cerca de 16 anos durante as gravações do videoclip do tema Escape e, desde então, têm mantido um namoro discreto.

