Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 2, Ângelo Rodrigues partilhou mais algumas imagens da sua viagem pela Jordânia. No Mar Morto, o ator da SIC escolheu mostrar pela primeira vez as suas cicatrizes na perna esquerda.

O ator, que esteve internado por quase dois meses no hospital devido a uma infeção generalizada, recordou uma das imagens pelo país do Médio Oriente, mostrando que se encontra em franca recuperação.

"Marcas que te vão acompanhar para a vida e que te vão dar força para saberes que o caminho é sem dúvida continuar em frente e fazer sempre mais e melhor! O mundo precisa de ti" e "Isso com o tempo, disfarça. Falo de experiência porque já fiz 10 operacoes, eu sou paraplégica. Vai correr tudo bem", são alguns dos comentários dos fãs que mostram frases de incentivo ao ator.

"Eu tenho uma cicatriz enorme que vai até abaixo do joelho e precisaram de me fazer um enxerto de pele. Acabaram por retirar um pouco de pele do interior da coxa para a zona em que precisava. Houve várias semanas em que tomei quatro antibióticos”, disse Ângelo Rodrigues em entrevista a Cristina Ferreira.