Getty Images/ Reprodução engineeringvids/Twitter, DR

Sabe quando está a vestir o casaco e fica com o fecho na mão? Certamente já lhe aconteceu, por isso sabe que voltar a colocá-lo pode parecer uma tarefa impossível e muito frustrante. Porém, Ryan Reynolds partilhou um truque - muito fácil - para resolver esse problema (pelo menos, temporariamente).

O ator partilhou um video de 14 segundos onde mostra que apenas precisa de um garfo. "Esperei a minha vida inteira por isto", escreveu na legenda. Na gravação, pode-se ver uma pessoa a colocar a peça que saiu do casaco nas duas pontas do meio do garfo. Depois é só puxá-la para cima como pode ver no vídeo acima.

Embora o truque pareça útil, muitos internautas apontaram para o fato de ser uma solução temporária, pois não há nada na parte inferior do fecho para impedir que este saia novamente. Apesar disso, muitas pessoas fizeram questão de agradecer à estrela do filme 'Deadpool' pela sua partilha que já conta com mais de um milhão de gostos e 249 mil partilhas.

Uma pessoa respondeu: "Achei isto mais útil do que as porcarias da maioria das celebridades. Deixe Gwyneth ficar com o creme vaginal para o rosto, Joaquin pode ficar com as suas mentiras ou o que quer que estivesse defendendo na outra noite. Sr. Reynolds é a voz de uma geração."

"Tem que levar o garfo consigo o tempo todo se quiser tirar o casaco. Então, deixe-me dizer o seguinte: que o garfo esteja consigo", brincou outra.