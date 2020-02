Reprodução Instagram, DR

No passado dia 23 de janeiro, José Carlos Pereira submeteu-se a uma cirurgia estética, nomeadamente, uma rinoplastia. O ator de 41 anos fez a revelação nas redes sociais ao publicar uma fotografia com o curativo e talas cinco dias após a operação.

“Fui operado ao nariz. Fiz uma rinoplastia, uma pequena correção de que precisava, na Clínica Milénio. Foi estética, mas também corrigi o desvio do septo nasal que tinha", disse à revista TvMais.

Esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, o ator mostrou pela primeira vez o resultado no Instagram. Na fotografia, no ginásio, pode-se ver José Carlos Pereira já sem pensos no nariz e visivelmente satisfeito.

“Bom dia de manhã!!! É assim q se começa o dia, a treinar e com um sorriso. O resto de uma excelente semana a todos…”, lê-se na descrição.

Reprodução Instagram, DR