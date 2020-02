Instagram

Mickael Carreira fez as delícias dos seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia de um momento de ternura com a sua filha, Beatriz, que completa em breve três anos. “Adoro esta foto”, escreveu o artista na legenda da imagem da autoria de João Cautela.

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de elogios. “Perfeitos”, “Família incrível” ou “Ficam uns amores”, lê-se.

