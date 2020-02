Reprodução Instagram/ Psychopath Cosplayer/Streamer, DR

Em outubro do ano passado, Amber Rose foi mãe pela segunda vez, e para surpresa dos seus fãs fez uma tatuagem num local bastante visível.

A modelo ainda não tornou pública essa novidade nas redes sociais, mas foi partilhado um vídeo no canal de YouTube Cool Kicks onde Amber aparecia com uma tatuagem na testa.

Uma fã também posou ao lado da cantora de 36 anos depois do seu cartão ter sido recusado na loja Doll Skill. “Estava a fazer compras na loja e o meu cartão recusou, esqueci-me de dizer ao banco que estava a sair do estado”, escreveu a mulher na legenda da fotografia. “Afastei-me para ligar para eles e a empregada veio até mim com a minha mala e disse:” Isto é para você, de Amber Rose", afirmou. Aparentemente a modelo comprou-lhe a peça.

Na imagem acima pode-se ver a tatuagem. O que tem escrito? O nome dos seus olhos: Bash, alcunha do primeiro filho de sete anos, e Slash, o nome do filho mais novo, de cinco meses.

Veja o vídeo abaixo e confira!