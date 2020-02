Juntos há quase três anos, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey decidiram dar um novo passo na sua relação e vão mudar-se em breve para uma nova casa que será dos dois. A revelação foi feita pelo jovem ator, que mostrou todos os pormenores nas redes sociais. Contudo, e por ter sido sempre muito discreto no que toca à sua relação com Kelly Bailey, de 21 anos, Lourenço Ortigão, de 30, aproveitou o facto de ter consigo a sobrinha para partilhar a notícia com os seus seguidores.

Instagram

"A pirralha veio ver a casa nova do tio. Disse para mudar a sala de sítio... por ser o quarto dela", brincou o ator na legenda de uma fotografia onde se vê um pouco da casa. Nas Stories acabou por mostrar um pouco mais.