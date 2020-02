Greg Williams

Aparentemente Joaquin Phoenix não se interessa pelas after-parties de Hollywood. No mês passado, o ator de 45 anos recebeu o prémio de Melhor Ator pelo papel em “Joker” nos SAG Awards e fez uma breve passagem pela after party e seguiu caminho para um matadouro.

Na noite deste domingo não foi diferente: o americano ganhou o primeiro Óscar da sua carreira e foi festejar de uma forma diferente. Como? Joaquin foi fotografado a comer um hambúrguer vegan com a sua noiva, a atriz Rooney Mara.

Na imagem, pode-se ver o casal sentado nas escadas em frente à hamburgueria Monty’s Good Burguer visivelmente felizes. A estatueta conquistada pela sua interpretação no filme de Todd Phillips surge no meio de ambos.

A fotografia foi publicada no Instagram do fotógrafo Greg Williams e são vários os internautas a elogiar. "A fotografia do dia", lê-se num dos comentários. Os fãs também não deixaram de reparar nos ténis All Star da namorada do ator. Pode-se assim confirmar que a dupla preferiu um momento de descontração para celebrar a vitória.