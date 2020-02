Paul Archuleta

Daniela Ruah decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Este sábado, 8 de fevereiro, a atriz partilhou uma fotografia romântica com o marido, David Olsen, aproveitando para recordar uma data muito especial.

"Faz hoje nove anos desde do nosso primeiro encontro para jantar. Concordamos, discutimos, resolvemos, educamos os miúdos e navegamos a complexidade de partilhar vida com outra pessoa. Amo as nossas imperfeições perfeitas e só quero fazer tudo isto contigo David Olsen... Feliz aniversário (do primeiro encontro)", pode ler-se.

Recorde-se que o casal conheceu-se durante as gravações de Investigação Criminal Los Angeles, série protagonizada pela atriz portuguesa, na qual David Olsen trabalha como duplo do irmão, Eric Christian Olsen. Daniela e David estão casados deste 2014 e são pais de duas crianças, River, de seis anos, e Sierra, de três.

