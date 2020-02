Reprodução Instagram, DR

Como é habitual, Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, rumaram até ao Alentejo para desfrutar de mais um fim de semana. Este sábado, 8 de fevereiro, o casal teve a oportunidade de estar com Fernanda Serrano, grande amiga do apresentador.

Aliás, o marido de Manuel Luís Goucha partilhou vários vídeos nas redes sociais, surgindo acompanhado com dois dos quatro filhos da atriz. Numa primeira publicação, Rui Oliveira aparece com Santiago, de 14 anos, que confidencia que gostava se ser futebolista. Já num segundo vídeo, o marido do apresentador surge ao lado de Laura, de 11 anos, que revela que quer ser atriz, tal como a mãe, conforme pode ver mais abaixo.

Recorde-se que Laura e Santiago são fruto do anterior relacionamento de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos. O ex-casal é também pai de Maria Luísa, de dez anos, e Caetana, de quatro.